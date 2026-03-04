Blanche Gardin taxée d’antisémitisme, elle fustige une rabbine

Blanche Gardin , connue pour son humour noir et sans concession, se retrouve depuis plusieurs mois au cœur de polémiques publiques liées à ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien et à un sketch de soutien à Gaza. Selon plusieurs médias, ces événements ont des retombées sur sa carrière et sa vie privée : la comédienne se dit notamment contrainte de quitter son appartement et a vu ses relations avec d’autres personnalités se détériorer, tandis qu’une passe d’armes récente l’oppose à la rabbine et écrivaine Delphine Horvilleur , qui l’a comparée à Dieudonné sur les réseaux sociaux.

Blanche Gardin, connue pour son humour noir et sans concession, se retrouve depuis plusieurs mois au cœur de polémiques publiques liées à ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien et à un sketch de soutien à Gaza. Selon plusieurs médias, ces événements ont des retombées sur sa carrière et sa vie privée : la comédienne se dit notamment contrainte de quitter son appartement et a vu ses relations avec d’autres personnalités se détériorer, tandis qu’une passe d’armes récente l’oppose à la rabbine et écrivaine Delphine Horvilleur, qui l’a comparée à Dieudonné sur les réseaux sociaux.

Passée par le vivier du Jamel Comedy Club, Blanche Gardin a construit sa réputation en mêlant stand-up et écriture incisive. Repérée par Karl Zéro après la diffusion d’un DVD bricolé et par ses chroniques au Vrai Journal, elle a intégré la troupe lancée par Jamel Debbouze, aux côtés de noms comme Fabrice Eboué et Thomas Ngijol. Cette première étape a permis à la comédienne de se forger une scène et d’engranger une visibilité déterminante pour ses spectacles en solo.

Son registre, volontiers sombre et corrosif, lui a valu des récompenses : ses spectacles Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche ont reçu des Molières en 2018 et 2019. Mais son engagement public a aussi suscité des remous. En 2023, Blanche Gardin a critiqué des confrères apparaissant dans l’émission LOL – Qui rit sort !, produite par Amazon Prime Video, et ses interventions sur la guerre au Proche-Orient ont déclenché de vives réactions tant dans les médias que sur les réseaux sociaux.

Les échanges publics avec Delphine Horvilleur et les conséquences

En mars 2025, la controverse a pris une nouvelle tournure lorsque la rabbine et écrivaine Delphine Horvilleur a publié une vidéo comparant Blanche Gardin à Dieudonné, selon Libération. La comparaison a été relayée et commentée sur les réseaux sociaux, provoquant une réponse publique de la comédienne. La dispute porte sur un sketch donné lors d’une soirée de soutien à Gaza, dans lequel Blanche Gardin commence par la phrase ironique : « Bonsoir, je m’appelle Blanche et depuis le 7 Octobre. »

Sur son compte Facebook, Blanche Gardin a expliqué que ce sketch visait à souligner qu’elle et d’autres avaient été accusés d’antisémitisme pour avoir relayé des appels à manifester pour un cessez-le-feu à Gaza. Elle a ajouté, toujours dans sa publication, que « l’antisémitisme me dégoûte et m’effraie », cherchant à dissocier sa position politique des accusations portées contre elle.

Delphine Horvilleur, pour sa part, a écrit qu’elle ne cherchait pas à savoir si Blanche Gardin était antisémite ou non, mais qu’elle souhaitait connaître « comment vous luttez contre l’antisémitisme, avec la même force et la même conviction que vous placez dans le combat pro palestinien », citation rapportée par Libération. Face à cette mise en cause, Blanche Gardin a demandé publiquement à la rabbine de « retirer cette vidéo, qui relaie une analyse mensongère et diffamatoire », selon son message destiné à répondre à la vidéo diffusée par Delphine Horvilleur.