Benin Web TV
LIVE

Blanche Gardin taxée d’antisémitisme, elle fustige une rabbine

Blanche Gardin, connue pour son humour noir et sans concession, se retrouve depuis plusieurs mois au cœur de polémiques publiques liées à ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien et à un sketch de soutien à Gaza. Selon plusieurs médias, ces événements ont des retombées sur sa carrière et sa vie privée : la comédienne se dit notamment contrainte de quitter son appartement et a vu ses relations avec d’autres personnalités se détériorer, tandis qu’une passe d’armes récente l’oppose à la rabbine et écrivaine Delphine Horvilleur, qui l’a comparée à Dieudonné sur les réseaux sociaux.

Le
Célébrité
242vues
Blanche Gardin taxée d’antisémitisme, elle fustige une rabbine
Publicité
2 min de lecture
Google News
Sommaire

Blanche Gardin, connue pour son humour noir et sans concession, se retrouve depuis plusieurs mois au cœur de polémiques publiques liées à ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien et à un sketch de soutien à Gaza. Selon plusieurs médias, ces événements ont des retombées sur sa carrière et sa vie privée : la comédienne se dit notamment contrainte de quitter son appartement et a vu ses relations avec d’autres personnalités se détériorer, tandis qu’une passe d’armes récente l’oppose à la rabbine et écrivaine Delphine Horvilleur, qui l’a comparée à Dieudonné sur les réseaux sociaux.

Passée par le vivier du Jamel Comedy Club, Blanche Gardin a construit sa réputation en mêlant stand-up et écriture incisive. Repérée par Karl Zéro après la diffusion d’un DVD bricolé et par ses chroniques au Vrai Journal, elle a intégré la troupe lancée par Jamel Debbouze, aux côtés de noms comme Fabrice Eboué et Thomas Ngijol. Cette première étape a permis à la comédienne de se forger une scène et d’engranger une visibilité déterminante pour ses spectacles en solo.

Son registre, volontiers sombre et corrosif, lui a valu des récompenses : ses spectacles Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche ont reçu des Molières en 2018 et 2019. Mais son engagement public a aussi suscité des remous. En 2023, Blanche Gardin a critiqué des confrères apparaissant dans l’émission LOL – Qui rit sort !, produite par Amazon Prime Video, et ses interventions sur la guerre au Proche-Orient ont déclenché de vives réactions tant dans les médias que sur les réseaux sociaux.

Publicité

Les échanges publics avec Delphine Horvilleur et les conséquences

En mars 2025, la controverse a pris une nouvelle tournure lorsque la rabbine et écrivaine Delphine Horvilleur a publié une vidéo comparant Blanche Gardin à Dieudonné, selon Libération. La comparaison a été relayée et commentée sur les réseaux sociaux, provoquant une réponse publique de la comédienne. La dispute porte sur un sketch donné lors d’une soirée de soutien à Gaza, dans lequel Blanche Gardin commence par la phrase ironique : « Bonsoir, je m’appelle Blanche et depuis le 7 Octobre. »

Sur son compte Facebook, Blanche Gardin a expliqué que ce sketch visait à souligner qu’elle et d’autres avaient été accusés d’antisémitisme pour avoir relayé des appels à manifester pour un cessez-le-feu à Gaza. Elle a ajouté, toujours dans sa publication, que « l’antisémitisme me dégoûte et m’effraie », cherchant à dissocier sa position politique des accusations portées contre elle.

Delphine Horvilleur, pour sa part, a écrit qu’elle ne cherchait pas à savoir si Blanche Gardin était antisémite ou non, mais qu’elle souhaitait connaître « comment vous luttez contre l’antisémitisme, avec la même force et la même conviction que vous placez dans le combat pro palestinien », citation rapportée par Libération. Face à cette mise en cause, Blanche Gardin a demandé publiquement à la rabbine de « retirer cette vidéo, qui relaie une analyse mensongère et diffamatoire », selon son message destiné à répondre à la vidéo diffusée par Delphine Horvilleur.

Publicité

Articles liés

Vincent Moscato tacle les influenceurs de Dubaï et apparaît défiguré après un accidentVincent Moscato tacle les influenceurs de Dubaï et apparaît défiguré après un accidentKendji Girac : torse nu et abdos saillants, il a retrouvé sa jolie silhouette après de longs mois d’effortsKendji Girac : torse nu et abdos saillants, il a retrouvé sa jolie silhouette après de longs mois d’effortsMathilde Seigner : « Je trouve les Français soumis »Mathilde Seigner : « Je trouve les Français soumis »Stéphane Rotenberg annonce que son contrat avec M6 prend fin en 2028Stéphane Rotenberg annonce que son contrat avec M6 prend fin en 2028
Merci pour votre lecture — publicité