Bissap : consommez cette savoureuse boisson pour réduire la tension artérielle

Le bissap souvent utilisé comme boisson désaltérante en Afrique de l’Ouest est aussi associé à des fins médicinales. Selon plusieurs études scientifiques, il aiderait à réduire la tension artérielle.

L’hibiscus sabdariffa, également connu sous le nom de roselle, oseille de Guinée ou bissap, est une plante couramment utilisée pour préparer une infusion. Les calices de la fleur sont séchés puis bouillis pour en faire une infusion. On peut la déguster chaude ou froide, selon les préférences de chacun.

Cette infusion d’hibiscus est considérée comme un allié dans la régulation de la tension artérielle. Des études scientifiques ont démontré que cette plante contient des antioxydants qui favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins, contribuant ainsi à la réduction de la tension artérielle. C’est l’un des bienfaits les plus importants du bissap. Par conséquent, les personnes souffrant d’hypertension devraient considérer sa consommation pour prévenir les maladies qui y sont associées.

En plus de cela, le bissap est également riche en antioxydants, en particulier en anthocyanes, qui sont des flavonoïdes spécifiques qui aident à lutter contre les radicaux libres dans notre corps.

Autres raisons de faire du bissap, sa boisson favorite

Il existe d’autres raisons de faire du bissap notre boisson préférée. En effet, le bissap améliore le métabolisme et la digestion, renforce le système immunitaire grâce à sa teneur en vitamine C, et possède des propriétés diurétiques qui aident à réduire la rétention d’eau dans l’organisme et à lutter contre les gonflements inconfortables. En résumé, le bissap est bien plus qu’une simple boisson, c’est un véritable élixir de bien-être.