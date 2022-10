Birmanie: Aung San Suu Kyi condamnée à 6 ans de prison supplémentaires

Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane déchue a été condamnée pour la 14e fois depuis le coup d’État militaire de l’année dernière, et devra purger une peine totale cumulée de 26 ans en prison. Elle écope de 2 peines de prison supplémentaires de 3 ans chacune.

La junte birmane continue de charger Aung San Suu Kyi : l’ancienne dirigeante, renversée par le coup d’État de février 2021, a été condamnée mercredi à six ans de prison supplémentaires pour corruption, dans un procès-fleuve et dénoncé comme politique par la communauté internationale. Le prix Nobel de la paix 1991, âgé de 77 ans, a été condamné à « deux peines de prison de trois ans » qui ont été confondues, a précisé à l’AFP une source proche du dossier, ce qui signifie qu’elle doit passer trois années derrière les barreaux pour ces deux affaires.

Aung San Suu Kyi « est en bonne santé. Ses avocats vont faire appel comme pour les autres affaires », a indiqué cette source. Elle a été reconnue coupable de corruption pour avoir accepté 550 000 dollars de pots-de-vin d’un homme d’affaires local, Maung Weik.

Une chaîne d’État a diffusé l’an dernier une vidéo d’aveu du businessman confessant qu’il a donné 550 000 dollars sur plusieurs années à Aung San Suu Kyi. Il a distribué de l’argent à des responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, pour faire prospérer ses affaires, a-t-il expliqué.

Arrêtée au moment du putsch, qui a mis fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie, la dirigeante déchue a été placée à l’isolement dans une prison de Naypyidaw fin juin, d’où son procès, démarré il y a plus d’un an, se poursuit à huis clos. Elle avait déjà été condamnée à 23 années d’emprisonnement pour différents motifs, dont la fraude électorale et la corruption. Elle risque en tout plus de 120 ans derrière les barreaux.