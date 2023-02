Bill Gates « mange » à nouveau l’amour, deux ans après son divorce (média)

Le milliardaire américain et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, aurait retrouvé l’amour après avoir divorcé depuis plus d’un an.

Selon le Daily Mail, l’homme d’affaires de 67 ans entretient désormais une relation amoureuse avec Paula Hurd, la veuve de Mark Hurd, l’ancien co-PDG d’Oracle, décédé en 2019.

Gates et Paula seraient des fans de tennis de longue date. On dit également qu’ils ont été vus assister aux mêmes tournois au fil des ans. Les tourtereaux auraient été vus le mois dernier à l’Open d’Australie à Melbourne et à Sydney. « Ils sont inséparables », a déclaré un ami du couple au média anglais.

« Ils sont ensemble depuis plus d’un an et elle est toujours décrite comme une ‘femme mystérieuse’, mais ce n’est pas un mystère pour leur entourage qu’ils sont dans une relation amoureuse« , a-t-il ajouté.

Paula, 60 ans, et son défunt mari, décédé d’un cancer, partagent deux filles ensemble. La veuve, qui était une ancienne dirigeante d’une entreprise technologique, est maintenant planificatrice et organisatrice d’événements et philanthrope.

Divorcé depuis mai 2021

Gates et Melinda ont annoncé leur divorce en mai 2021, après 27 ans de mariage. Ils se sont mariés en 1994 après 7 ans de concubinage et partagent trois enfants ensemble, Jennifer et Phoebe, leurs deux filles et un fils Rory.

Le milliardaire a également déclaré qu’il était toujours en bons termes avec son ex-femme tout en admettant son « chagrin » face à leur divorce. «Nous avons une relation super importante, complexe et étroite où nous avons choisi de travailler ensemble. Et je suis très heureux que nous travaillions ensemble. Je suis aussi en deuil de la même manière qu’elle », avait-il confié à un média local. En novembre dernier, la presse people rapportait que Melinda serait de son côté en couple avec l’ancien journaliste de Fox News, Jon Du Pre, l’ancien journaliste de Fox News.