Bien être : voici la raison pour laquelle il faut éviter les œufs chez les enfants de moins de 05 ans

- Publicité-

Les œufs sont abordables et nutritifs. Ils peuvent facilement remplacer la viande à un repas. Ils sont une excellente source de protéines et ils contiennent de nombreux nutriments, dont plusieurs vitamines, minéraux et antioxydants. Cependant, il faut l’éviter chez les enfants de moins de cinq ans.

Bien que les œufs fassent partie des aliments que les enfants adorent manger, il est quand même recommandé de les éviter dans la nutrition de ces derniers. Et pour cause, ils ont un risque de contamination bactérienne, notamment la salmonelle. En effet, le système immunitaire des tout-petits n’est pas encore pleinement développé. Cela les rend donc plus vulnérables aux infections alimentaires.

Les œufs crus ou qui ne sont pas suffisamment cuits peuvent contenir des bactéries nocives, ils risquent ainsi d’entraîner des symptômes graves tels que des diarrhées, des vomissements et de la fièvre chez les enfants en bas âge. La cuisson complète des œufs à au moins 74 °C est cruciale pour réduire ces risques au maximum.

Santé Publique France, sur sa plateforme Manger Bouger, recommande même de ne pas donner les plats à base d’œuf cru aux enfants avant l’âge de trois ans. Cependant, beaucoup de pays les déconseillent jusqu’à cinq ans.