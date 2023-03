Bien-être: dormir avec un coussin entre les jambes soulage les douleurs articulaires

Dans la recherche d’un sommeil réparateur, beaucoup de personnes adoptent des positions ou postures inappropriées. Or ces postures menacent grandement leur repos et entrainent une fatigue importante au réveil. Pour éviter cela, il est donc recommandé de de placer un oreiller entre les jambes, afin de mieux se détendre et ou dormir profondément.

Bon nombre de personnes dorment sur le côté. Ils ont alors besoin d’un soutien approprié sans cela la colonne vertébrale peut être mise dans une position pliée ou tordue. S’ils restent ainsi toute la nuit, cela peut provoquer une tension articulaire. Il faut placer l’oreiller entre les jambes, au niveau des genoux. En effet, ce geste permet de pallier ces tensions en procurant un alignement parfait de la colonne vertébrale.

Il est d’ailleurs conseillé pour les personnes souffrant de sciatiques, lombalgies ou raideurs musculaires.