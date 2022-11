Bien-être : découvrez comment soulager les douleurs aux pieds après le port de talons

De nos jours, pour se rendre au travail, à l’église, ou à un évènement, les femmes aiment se mettre sur leur trente et un. Et dans cette foulée, bon nombre d’entre elles, portent des chaussures à haut talons. Mais après avoir enlevé ces chaussures, elles ont mal aux pieds. Découvrez alors dans cet article comment s’y prendre pour venir à bout de ces douleurs.

Les femmes adorent les talons hauts. Et pour cause, en plus d’épouser la forme des pieds, d’affiner la silhouette et de galber joliment les mollets, ils ont un réel pouvoir de séduction sur la gent masculine. Perchée sur ses talons aiguilles, la femme se sent plus grande, plus féminine, confiante et sûre d’elle, prête à conquérir le monde. Que cette dernière porte un tailleur chic pour aller à un rendez-vous professionnel, une élégante robe de soirée ou un jean classique, ces paires de chaussures sont la touche finale qui viennent parfaire le look. Cependant, derrière ce glamour et cette sensualité, beaucoup de femmes ne cachent pas ce qu’elles vivent par la suite. Bon nombre d’entre elles estiment que le port des talons hauts est une vraie torture au quotidien. Certaines ont tellement de mal à les supporter qu’elles préfèrent de loin avoir des baskets aux pieds.

D’autres se demandent même comment font les célébrités lors d’événements sur les tapis rouge. Puisqu’elles arrivent à peine tenir quelques heures en talons hauts à cause de la douleur indescriptible aux pieds, alors que ces célébrités s’exhibent souvent avec des talons vertigineux, prennent la pose sous les flashs des photographes et déambulent partout le sourire aux lèvres. En vérité, elles souffrent intérieurement. Leurs pieds sont constamment mis à rude épreuve. Mais peut-être qu’elles sont malignes et qu’elles appliquent la petite astuce que nous allons vous dévoiler. Il s’agit d’un ingrédient ordinaire qui apaisera votre souffrance et prendra soin de vos pieds !

En effet, si vous avez l’habitude d’en porter souvent et que vous marchez beaucoup, la peau de vos talons peut se fragiliser : elle s’assèche et se fissure, faisant apparaître de douloureuses crevasses et plaies autour des orteils. Pour éviter que la peau soit calleuse ou craquelée, et empêcher la formation des callosités et des peaux mortes, la solution est d’appliquer de la vaseline cosmétique sur le talon, les orteils et la plante du pied. C’est le moyen le plus efficace pour les hydrater et les protéger contre tous ces désagréments. Une fois que vous rentrez à la maison, retirez vos talons hauts, étalez la vaseline sur toute la zone enflée du pied. Cela le soulagera sur place et évitera l’assèchement. Idéalement, avant de dormir, portez des chaussettes.

Quel autre produit utilisé quand l’on n’a pas de vaseline?

Par ailleurs, si vous n’avez pas de vaseline sous la main, votre crème hydratante habituelle pourrait faire l’affaire. Appliquez-en une bonne quantité sur vos pieds. Vous pouvez aussi en mettre un peu dans votre paire de talons hauts : frottez l’intérieur des chaussures pour que la matière se ramollisse légèrement. Laissez sécher complètement avant de les porter. Cela gardera votre peau hydratée et le frottement ne sera pas trop douloureux.