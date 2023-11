Bien être : buvez le thé de citron à l’origan pour vous débarrasser de ces maladies

- Publicité-

Le citron et l’origan sont deux ingrédients extraordinaires pour soulager la grippe et le rhume, des affections saisonnières courantes. Voici une recette de grand-mère qui utilise ces deux ingrédients pour apaiser ces maux.

La combinaison du citron et de l’origan offre un soulagement efficace contre la grippe et le rhume. Cette tisane est également bénéfique pour les brûlures d’estomac et les inflammations, favorisant ainsi une sensation de bien-être général.

L’origan possède des propriétés antispasmodiques, ce qui en fait un allié précieux en cas de crampes, de ballonnements et de troubles digestifs. Une infusion à base d’origan peut également procurer un soulagement immédiat. En outre, si utilisé en inhalation, l’origan peut soulager l’asthme, les troubles respiratoires et la bronchite. Il convient de noter les propriétés antifongiques et antioxydantes de ce mélange de citron et d’origan, qui combat les parasites intestinaux, les champignons et apporte une bonne dose de vitamine C.

Ingrédients

Citron

Origan

Miel

Préparation et mode d’emploi

Coupez un citron bien juteux en deux et pressez-le pour en extraire le jus. Découpez ensuite la peau du citron en petites lamelles. Mettez les lamelles de peau de citron dans une casserole, ajoutez deux cuillères à café de feuilles d’origan et un litre d’eau. Couvrez la casserole, portez à ébullition et laissez bouillir pendant cinq minutes. Retirez la casserole du feu et laissez refroidir pendant 10 minutes. Filtrez le mélange dans un bocal en verre. Servez la tisane avec un peu de miel pour plus de saveur.

Pour un meilleur effet, il est recommandé de consommer cette combinaison pendant une semaine. Vous pouvez également la conserver au réfrigérateur pendant trois jours.