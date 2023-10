Bien-être : 08 fruits brule-graisses efficaces pour perdre du poids

- Publicité-

Dans la réussite de votre objectif de perte de poids, votre alimentation compte beaucoup. C’est pourquoi vous devez porter vos choix sur les meilleurs aliments brûleurs de graisses anti-calories. Découvrez ici huit fruits que vous pourrez consommer pour l’atteinte de votre objectif.

On va parfois chercher très loin ce qu’on a sous la main dans sa cuisine. En effet, les aliments brule graisse aux effets minceur sont nombreux. Pour mieux brûler les graisses et faire perdre du poids, il est utile de les connaitre et de les mettre au menu dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Retrouvez ici quelques-uns de ses fruits efficaces à prioriser dans votre alimentation.

L’avocat

Même si vous n’allez peut-être pas le croire, l’avocat est l’un des meilleurs fruits brûle-graisses, car il contient d’excellentes graisses naturelles. Il aide à réguler le glucose dans le sang, et à contrôler les niveaux de triglycérides. Essayez de l’ajouter directement dans vos salades, ou dans vos sandwiches.

- Publicité-

L’ananas

Pour favoriser l’élimination de la masse graisseuse, rien de tel que l’ananas. Et pour cause, la tige de ce fruit ultra drainant et anti-inflammatoire contient de la bromélaïne, une enzyme qui permet d’accélérer l’assimilation des protéines, réduit la rétention d’eau et facilite l’élimination de la graisse.

La mangue

Autre allié minceur : la mangue. Ce fruit tropical est très peu calorique et particulièrement riche en bêta-carotène, un nutriment qui aide à réduire la graisse du ventre. D’autre part, la mangue contient une enzyme qui améliore la digestion et permet de prévenir les problèmes de constipation. Et qui dit bonne digestion et élimination, dit aussi taille fine.

La pomme

Envie de grignoter ? Oubliez les chips, sautez plutôt sur une pomme, coupe-faim idéal. La pectine qu’elle contient gonfle au contact de l’eau présente dans l’estomac. Vous arrivez rapidement à satiété. La pectine permet également de piéger les graisses dans l’estomac. Très peu calorique, le goût de ce fruit convient aux amateurs de gourmandises sucrées.

- Publicité-

L’orange

On peut enfin citer l’orange. Et pour cause, cet agrume est riche en vitamine C. Celle-ci est notamment impliquée dans la production de noradrénaline et d’adrénaline, deux hormones qui permettent d’accélérer le déstockage des graisses dans les cellules. Vous pouvez aussi miser sur le cassis et le kiwi, qui contiennent eux-aussi une bonne dose de vitamine C.

La banane

Elle est un fruit brûle-graisses malmené par l’opinion publique. Elle est pourtant indispensable à tout bon régime alimentaire, et vous devez en consommer une par jour. Le potassium qu’elle contient est indispensable au bon fonctionnement des muscles. Elle dispose également de nombreuses fibres naturelles, ce qui permet d’atteindre rapidement un état de satiété, et de brûler des graisses plus efficacement.

Le citron

Cet agrume contient de l’acide citrique qui sert à déstocker et brûler les graisses. On peut consommer le jus d’un demi citron dans un verre avec de l’eau tiède pour activer la combustion des graisses.

- Publicité-

La noix de coco

Les triglycérides contenus dans la noix de coco permettent d’accélérer le métabolisme du foie d’environ 30%. Cela permet au corps de travailler plus, d’améliorer ses digestions. Mais aussi de brûler beaucoup plus de calories.

Par ailleurs, la consommation de ces fruits ne vous dispense pas de dépenser des calories avec une activité physique et de recourir à des compléments brûleurs de graisses pour une meilleure efficacité.