Bien être : 06 astuces pour lutter contre la transpiration excessive au visage

La transpiration excessive du visage se caractérise par une transpiration localisée le plus souvent au niveau du front, des tempes, du cuir chevelu ou de la nuque. Elle se manifeste principalement pendant la journée. Nous vous proposons des astuces pouvant vous aider à vous tirer d’affaire.

La transpiration excessive du visage se manifeste par une production importante de sueur au niveau du front, des tempes, de la lèvre supérieure, du nez, de la tête et de la nuque. Les gouttelettes de sueur sont généralement visibles de tous et coulent le long du visage. Elle devient même parfois gênante. Pour l’éviter un peu, il urge de trouver des solutions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cet article vous a été proposé.

Boire de l’eau

Boire de l’eau régulièrement permet de maintenir la température corporelle et d’éliminer, au passage, les toxines par l’urine. Les sodas ou cocktails ne font pas le même effet : si l’eau lasse, on y glisse des quartiers de fruits pour l’aromatiser maison, mais on zappe les boissons sucrées.

Bien laver son visage

Nettoyer son visage est très important. Encore plus lorsque l’on transpire. En effet, les impuretés ont tendance à plus s’accrocher sur une peau qui transpire. Veillez ainsi à bien vous laver le visage. Mais pas avec n’importe quel savon. Optez pour un gel nettoyant doux, au ph neutre.

Humidifier son visage

Mouiller le visage peut permettre de réguler la température, et donc la transpiration. Cerise sur le gâteau, la sensation est apaisante et évite la prolifération des bactéries ! Attention, tout de même, on ne frotte pas le visage à l’aide d’un gant de toilette trop rêche : on choisit plutôt un brumisateur d’eau thermale et on alterne avec des lingettes.

Faire attention à son alimentation

Une mauvaise alimentation peut être responsable de la transpiration excessive de la tête. Si vous suez à grosses gouttes au niveau du visage, il convient d’adapter votre alimentation.

Évitez les plats trop épicés et pimentés et limitez votre consommation d’alcool. Au quotidien, optez pour des produits frais et de saison, avec un bon apport en fruits et légumes. C’est tout votre corps qui vous dira merci.

Se détendre

Une transpiration excessive peut être directement liée au niveau de stress. Même quand elle ne l’est pas, d’ailleurs, il n’arrange rien, au contraire… La bonne idée ? Miser sur une technique de gestion du stress adaptée. Sophrologie, hypnose, méditation, cohérence cardiaque, relaxation, yoga, chacune sa méthode !

Utiliser du papier absorbant

Le papier matifiant (ou absorbant) permet, comme son nom l’indique, d’absorber l’excès de sueur au niveau du visage. Il sera particulièrement utile si vous êtes maquillé.e.