Bien-être : 05 conseils d’hygiène pour baisser le taux de cholestérol

Un taux de « mauvais » cholestérol trop élevé traduit souvent une hygiène de vie ou des habitudes alimentaires déséquilibrées. Bien se nourrir ou faire du sport permettent sans aucun doute de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Mais savez-vous comment faire baisser votre taux de cholestérol ?

Le bien-être humain (sommeil, humeur, vitalité…) dépend en grande partie de l’alimentation. À partir d’un certain âge, il devient essentiel de surveiller ce que vous consommez afin d’éviter l’abondance de cholestérol dans le sang. Le corps humain a une certaine tolérance au cholestérol (généralement appelé « bon cholestérol”). Mais avoir trop de cholestérol dans le sang peut être source de maladies cardiovasculaires et ainsi devenir fatal. Ainsi, maîtriser et au besoin faire baisser son taux de cholestérol permet de contrôler et de réduire les risques de maladies. Pour faire baisser l’excès de cholestérol, le recours aux médicaments n’est pas toujours nécessaire. Cependant, il est conseillé d’adopter quelques habitudes de vie pouvant vous aider. En voici quelques unes ci-dessous.

Ne pas abuser de certains aliments

Evitez ou limitez la consommation d’aliments qui élèvent le LDL-cholestérol : viandes grasses, fromages, produits transformés, plats tout préparés, viennoiseries…

Eviter de boire trop d’alcool

Boire du vin rouge est considéré par beaucoup comme étant bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Grâce à sa richesse en resvératrol, une substance antioxydante, le vin rouge serait susceptible de protéger les artères. Mais en boire trop a aussi de nombreux effets néfastes : sur le cœur et les vaisseaux, la tension artérielle, le taux de triglycérides sans compter qu’il fait grossir et augmente le risque de cirrhose et de cancer du foie. Mieux vaut donc limiter (voire stopper) votre consommation si vous avez trop de cholestérol

Faire une activité physique

On ne parle pas de préparation pour les JO mais de choisir une activité sportive qui vous plaise et qui convienne à votre mode de vie. Ce peut être la marche, la natation, le yoga, le vélo… L’important c’est de ne pas rester sédentaire. Pratiquer du sport est reconnu pour augmenter le bon cholestérol, avoir une action positive sur les triglycérides, des bienfaits sur le stress, l’envie de fumer et sur la courbe de poids. Que du positif !

Stopper le tabac

La fumée de cigarette diminue le taux de bon cholestérol (HDL-cholestérol) dans le sang. Mais bonne nouvelle, arrêter de fumer permet d’accroitre ce taux, et rapidement, si l’on en croit les résultats d’une étude !

Dormir suffisamment … mais pas trop

Une étude américaine parue dans Sleep, a révélé que chez les femmes, des nuits trop courtes (<5 h) ou trop longues (>8 h), sont associées à un faible taux de HDL- cholestérol. Et chez ces messieurs ? Les hommes semblent être moins sensibles à l’excès de sommeil que les femmes.