Bien-être : 04 raisons pour lesquelles les femmes doivent faire des clous de girofle un allié

- Publicité-

Le clou de girofle, qui est une épice bien connue de la cuisine a aussi d’autres vertus. Elle est aussi utilisée en médecine traditionnelle. Découvrez ici pourquoi les femmes en particulier, devraient en faire leur allié santé.

Le clou de girofle, fréquemment utilisé en cuisine, possède également des vertus pour la santé. Il favorise la digestion et lutte contre les infections dentaires. Voici quatre raisons pour lesquelles les femmes doivent l’utiliser

Amélioration de la santé bucco-dentaire

Les femmes sont souvent plus préoccupées par leur santé bucco-dentaire que les hommes, en raison des changements hormonaux qui peuvent affecter leurs gencives. Les propriétés antimicrobiennes des clous de girofle en font un excellent remède naturel pour lutter contre les infections buccales, les douleurs dentaires et les problèmes de gencives.

- Publicité-

L’infusion de clous de girofle peut être utilisée comme un bain de bouche pour apaiser les inflammations et prévenir les infections. Son goût agréable peut également aider à rafraîchir l’haleine.

Pour les douleurs menstruelles

Les Clous de girofle pourraient réduire, voire soulager les symptômes de dysménorrhées grâce à leurs propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et anti-nauséeuses. Les règles douloureuses, également appelées dysménorrhées, peuvent être causées par des niveaux élevés de prostaglandine dans l’organisme. La prostaglandine est une hormone qui est produite par les muqueuses utérines pendant les règles et qui peut causer des contractions utérines douloureuses, des nausées, des vomissements, des maux de tête et des ballonnements. Il est possible de réduire les douleurs menstruelles en régulant les niveaux de prostaglandine. Les Clous de girofle peuvent être un soutien intéressant en cas de dysménorrhées compte tenu de leurs propriétés anti-inflammatoires, anti-vomitives, anti-nauséeuses et analgésiques (réduisent la douleur).

De plus, certaines études estiment que les Clous de girofle peuvent freiner la fabrication de prostaglandine et d’histamine. Au même titre que la prostaglandine, l’histamine pourrait également induire une contraction des muscles lisses au niveau de l’appareil génital féminin. Dans ce cadre, les Clous de girofle auraient la possibilité d’inhiber la production d’histamine, ce qui limite la transmission des signaux de douleurs jusqu’au cerveau.

- Publicité-

Conseils d’utilisation

Laisser infuser 2 à 3 Clous de girofle entiers ou en poudre dans une tasse de lait chaud. Filtrer et boire entre 2 et 3 tasses par jour.

Pour les infections urinaires

Les Clous de girofle seraient intéressants pour prévenir et soulager les infections urinaires grâce à leurs propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antalgiques. En effet, les Clous de girofle possèdent un principe actif nommé eugénol qui détient une action bactéricide contre les bactéries E. Coli responsables des infections urinaires. Des études ont montré que l’eugénol inhibait la croissance et la reproduction de ces bactéries, ce qui peut aider à prévenir la propagation de l’infection.

- Publicité-

De plus, les Clous de girofle possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques qui aident à réduire l’inflammation de la vessie, ainsi que la douleur associée aux infections urinaires. Il a également été montré que l’eugénol pouvait aider à réduire le gonflement et l’irritation des voies urinaires, et limiter les sensations de douleur.

Utilisation en infusion

L’infusion amène des apports hydriques non négligeables lors d’infections urinaires. Cela permet d’expulser les déchets produits par l’organisme lors de la destruction des bactéries Escherichia Coli. Pour une infusion de Clous de girofle, il faut verser 2 à 3 Clous de girofle dans une tasse d’eau chaude, et laisser infuser 10 à 15 minutes. Ensuite, filtrer la mixture. Boire 2 à 3 tasses par jour.

Renforcement du système immunitaire

Le système immunitaire des femmes peut être plus vulnérable en raison des fluctuations hormonales, du stress ou d’une carence en nutriments. Les clous de girofle sont riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux essentiels, tels que la vitamine C, le magnésium et le calcium, qui aident à renforcer le système immunitaire. En consommant régulièrement une infusion de clous de girofle, les femmes peuvent augmenter leur résistance aux infections et aux maladies, tout en favorisant une meilleure digestion et une absorption plus facile des nutriments.

Précautions à prendre lors de son emploi

Les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les bébés et les enfants de moins de 6 ans, ne doivent pas utiliser de Clous de girofle pour la toilette intime.

Les personnes souffrant d’ulcère à l’estomac, d’épilepsie, ainsi que celles ayant un traitement anticoagulant et antiagrégant, ne doivent pas utiliser ou consommer les Clous de girofle.

Ne pas utiliser ou consommer les Clous de girofle en excès. En effet, une consommation excessive de Clous de girofle peut causer des effets secondaires tels que des nausées, des brûlures d’estomac, des vomissements et des douleurs abdominales.

Sur le long terme, les Clous de girofle peuvent provoquer une allergie ou être toxiques pour le foie. Il est donc préférable de ne pas dépasser 10 jours de cure, et de faire des pauses d’une semaine à deux semaines entre chacune d’entre elles.