« Bien aimé, soyons reconnaissants à Dieu », l’Apôtre Félicien Holachi lance un appel aux Béninois

- Publicité-

L’Église de Pentecôte tient sa convention annuelle de fin d’année édition 2023 sur l’ensemble du territoire national du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023 dans les chapelles. En prélude à ces retrouvailles spirituelles nationales, le Président, l’Apôtre Félicien Holachi a lancé un appel au peuple béninois et aux fidèles de l’Eglise.

L’Église de Pentecôte invite le peuple béninois à la reconnaissance envers Dieu. Et pour y parvenir, elle organise une convention de fin d’année placée sous le thème « Bien aimé, soyons reconnaissants à Dieu ». L’objectif est d’inviter l’ensemble du corps du Christ à louer l’Éternel et à lui témoigner de la reconnaissance pour ses bénédictions et sa protection tout au long de l’année 2023 qui touche à sa fin.

L’importance de la gratitude envers Dieu

Le pasteur Félicien Holachi, Président de l’Église de Pentecôte au Bénin, a expliqué les raisons du choix de ce thème, tiré du livre des Colossiens, chapitre 3, verset 15 en soulignant l’importance de la gratitude envers Dieu. « Dans la vie si vous marchez avec quelqu’un, il faut à un moment donné lui démontrer que vous êtes contents de ce qu’il fait à votre endroit, du soin qu’il vous apporte. Donc, nous servons Dieu et il faut que nous démontrions à l’endroit de notre Seigneur que nous sommes très reconnaissants de tout ce qu’il fait dans la vie de chacun, du peuple de Dieu, dans nos affaires, dans nos maisons. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous devons lui témoigner notre gratitude », a explqiué l’Apôtre Félicien Holachi.

C’est pourquoi, pour exprimer cette reconnaissance, il lance une invite à la convention de l’Église de Pentecôte qui se tiendra du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023 pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits faits de l’année 2023. « Celui qui est venu à la convention, ne peut plus se retourner tel qu’il est venu mais plutôt avec un état neuf pour embrasser la nouvelle année qui s’annonce », a rassuré le Président Holachi.

- Publicité-

Un renouveau pour embrasser l’année 2024

Selon lui, cette convention offre une occasion pour le peuple de Dieu de recevoir la guérison, la paix et la joie du cœur. Le Président Holachi rassure les participants que ceux qui assistent à cette convention ne repartiront pas comme ils sont venus, mais avec un renouveau pour embrasser la nouvelle année qui s’annonce.

Au cours de cette édition de la convention, plusieurs pasteurs seront ordonnés en reconnaissance de leur dévouement et de leurs réalisations au service de Dieu. Pour une préparation spirituelle, des réveils spirituels ont eu lieu avant cette convention. Des prières d’intercession seront également offertes en faveur du Bénin et de ses différentes autorités.

Depuis environ trois ans, la convention se déroule dans les différentes assemblées locales, conformément à la décision du Conseil exécutif national avec le conseil général. Cette initiative fait suite à l’impact de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné des restrictions dans les rassemblements et permet de réduire les frais de déplacement pour les fidèles et les églises.

- Publicité-

Actuellement, l’Église de Pentecôte compte 1121 chapelles à travers le pays, et chacune d’entre elles abrite cette convention annuelle. Le Président ouvrira l’édition 2023 de la convention de fin d’année à Klouékanmé, dans la région dirigée par le Révérend Pasteur Moïse Kpatogbé.