Bhadie Kelly : le compte de la Tiktokeuse togolaise signalé

Le compte de la Tiktokeuse togolaise, Bhadie Kelly qui fait fureur sur le réseau social a été signalé. La jeune fille l’a fait savoir à travers une publication sur Instagram.

Récemment révélée sur le réseau social Tik Tok, Bhadie kelly, la jeune fille togolaise s’est rapidement formée une grande communauté de 925.000 followers en un laps de temps. Mais cet exploit de la jeune fille n’a duré que quelques temps. Et pour cause, son compte a été signalé.

A en croire Bhadie Kelly, cette signalisation a été faite par une communauté de femmes qu’elle traite de jalouse. « Les filles ont signalé mon compte Tik Tok. Merci pour vos cœurs remplis de méchanceté. J’aime les haineux, j’en ferai un autre », a-t-elle posté sur Instagram.

Elle a poursuivi en ajoutant que ses vidéos lui ont valu l’admiration des hommes mais aussi le mépris de certaines femmes. En signalant son compte, c’est une manière pour elles de parvenir à faire fermer ce compte.

Par ailleurs, pour certains internautes, « Kelly est victime de méchanceté gratuite ». A les en croire, Kelly fait seulement des vidéos comme tous les autres. Et elle n’oblige personne à la suivre. Elle n’a non plus l’intention de séduire qui que ce soit, comme le pensent les plaignantes.

Pour d’autres par contre, la jeune togolaise n’a même rien d’extraordinaire. Ces derniers sont même choqués par l’attention qui lui ait accordée. « Elle n’a rien de spéciale, il y a plus belle qu’elle », commentent d’autres.