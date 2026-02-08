Bernard d’Ormale sur les derniers instants de Brigitte Bardot : « elle ne respirait plus »

Bernard d’Ormale a été élu président de la Fondation Brigitte Bardot , décision présentée par l’organisation comme une continuité de l’action portée par la fondatrice. L’annonce intervient peu après la disparition de Brigitte Bardot, le 28 décembre à 91 ans, et s’appuie sur un message posthume de l’actrice dans le magazine de la fondation : « Le combat continuera, avec ou sans moi… », où elle exprimait sa sérénité quant à l’avenir de son œuvre.

Bernard d’Ormale a été élu président de la Fondation Brigitte Bardot, décision présentée par l’organisation comme une continuité de l’action portée par la fondatrice. L’annonce intervient peu après la disparition de Brigitte Bardot, le 28 décembre à 91 ans, et s’appuie sur un message posthume de l’actrice dans le magazine de la fondation : « Le combat continuera, avec ou sans moi… », où elle exprimait sa sérénité quant à l’avenir de son œuvre.

La fondation souligne que la ligne directrice et l’équipe dirigeante restent inchangées, et revendique « la même éthique » dans la poursuite de ses missions. Selon la structure, cette transition vise à préserver l’action militante initiée par Brigitte Bardot, en s’appuyant sur des responsables et des bénévoles déjà mobilisés au sein de l’organisation.

Riche d’un réseau national et international, la Fondation Brigitte Bardot compte, selon ses communiqués, plusieurs centaines de salariés et de bénévoles, gère des refuges et collabore avec des structures partenaires pour venir en aide à des milliers d’animaux. Les interventions de la fondation dépassent les frontières françaises et sont menées dans des dizaines de pays, sur des dossiers variés liés à la protection animale.

Un héritage militant et la figure de Bernard d’Ormale

La trajectoire militante de Brigitte Bardot, qui a fait campagne notamment contre le braconnage des éléphants, les abattages rituels, la corrida et la consommation de viande de cheval, est rappelée par la fondation pour situer son action actuelle. Ces combats, parfois qualifiés de radicaux et très médiatisés, ont structuré l’identité de l’organisation et motivé l’engagement de nombreux soutiens.

Élu président, Bernard d’Ormale est présenté comme un choix de continuité. Marié à Brigitte Bardot depuis 1992, il a partagé trente-trois années de vie commune avec l’icône et l’accompagnait dans ses engagements. L’organisation affirme vouloir conserver « la même éthique » et maintenir une équipe dirigeante inchangée, traduisant une volonté affichée de stabilité institutionnelle.

Né à Marseille en 1941, Bernard d’Ormale est décrit comme un homme d’affaires ayant exercé des activités à l’étranger avant de revenir en France. Leur rencontre remonte au début des années 1990 à Saint-Tropez ; le couple s’est marié le 16 août 1992 en Norvège, en dehors des projecteurs. Ormale, discret publiquement, a souvent endossé une posture d’accompagnement plutôt que de visibilité médiatique.

Compagnon de toujours, il a été présent aux côtés de Brigitte Bardot jusque dans ses derniers instants. Dans un entretien accordé à l’émission Sept à Huit, il a raconté avoir constaté l’arrêt de la respiration de l’actrice alors qu’elle dormait : « C’est très difficile d’en parler, parce que ça crée beaucoup d’émotions chez moi. Elle dormait, jusqu’à s’endormir définitivement. J’étais à côté, et je m’en suis rendu compte très peu de temps après parce qu’elle ne respirait plus. »