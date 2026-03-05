Bernard de La Villardiere : M6 déprogramme en urgence son émission

M6 annonce la diffusion d’un documentaire inédit, « Guerre en Iran : dans le secret du Charles-de-Gaulle, prêt au combat », dimanche 8 mars à 23h10, en remplacement exceptionnel de l’émission Enquête Exclusive, en réaction à la montée des tensions internationales.

Produit par Ligne de Front et Carron Films, le film propose une immersion au cœur du porte-avions Charles de Gaulle (R91), présenté par la chaîne comme un « fleuron » de la marine nationale et un élément clé dans un contexte géopolitique tendu. La chaîne justifie ce changement de programmation par l’actualité internationale, estimant que le sujet revêt un intérêt particulier pour les téléspectateurs.

Le documentaire brosse le portrait opérationnel du bâtiment : navire long de plus de 260 mètres, qualifié de base aérienne flottante, capable d’embarquer plusieurs dizaines d’appareils, notamment des chasseurs Rafale M. Selon le communiqué de M6, plus d’un millier de marins et de spécialistes assurent la préparation et la sécurité du groupe aéronaval, au quotidien comme en situation de crise.

Immersion dans les coulisses du groupe aéronaval et répercussions diplomatiques

Le film suit notamment les pilotes de l’aéronavale française, qualifiés par la production d’ »élite militaire ». Leur formation et leur entraînement, détaillés dans le documentaire, mettent en exergue la difficulté des appontages sur le pont du porte-avions, manœuvres requérant une précision extrême, parfois réalisées de nuit ou par mauvais temps. Le reportage montre les conditions d’entraînement et les responsabilités qui incombent à ces aviateurs en cas de montée des tensions internationales.

En présentant ces images et témoignages, M6 entend éclairer le rôle stratégique du Charles de Gaulle dans la projection de la puissance française en mer. Le documentaire s’appuie sur l’accès accordé aux équipes de production pour filmer la vie à bord, les préparatifs opérationnels et les procédures qui gouvernent l’activité du groupe aéronaval.

Dans le même temps, la chaîne rappelle que les répercussions des tensions régionales affectent également les civils. Depuis le début des ripostes iraniennes dans certaines zones, plusieurs personnalités françaises se sont retrouvées bloquées à Dubaï en raison de perturbations du trafic aérien. Parmi elles figurent les rappeurs Bigflo & Oli et de nombreux influenceurs.

