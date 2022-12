Berlin: le plus gros aquarium cylindrique du monde explose dans un hôtel (vidéo)

Haut de 25 mètres, l' »AquaDom » du Radisson Collection Hotel s’est fissuré, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le centre de la capitale allemande, déversant près d’un million de litres d’eau. Aucun des 1500 poissons tropicaux n’a survécu.

Un aquarium géant, haut d’une quinzaine de mètres et situé dans la cour d’un hôtel prestigieux de Berlin, a éclaté vendredi, déversant plus d’un million de litres d’eau, des poissons et faisant deux blessés, ont annoncé vendredi la police et les pompiers. L’eau ruisselle dans les rues adjacentes.

Deux blessés

L’aquarium se trouve au Radisson Collection Hotel dans le complexe DomAquarée, rue Karl-Liebknecht, dans le centre de la capitale allemande. L’AquaDom se présente sur son site internet comme « le plus grand aquarium cylindrique au monde ».

Vers 5 h 45 vendredi matin, une très forte détonation a retenti, selon la police. Des parties de la façade de l’hôtel ont volé en éclats dans la rue. La raison pour laquelle les parois de verre de l’aquarium ont éclaté reste indéterminée.

En plus d’avoir causé des « dommages marins incroyables », l’incident a fait deux blessés, atteints par des éclats, qui ont été transportés à l’hôpital. La rue où se trouve l’hôtel a été fermée à la circulation, a signalé sur Twitter le centre d’information sur le trafic de Berlin. « Il y a une quantité extrêmement importante d’eau sur la chaussée. »

« L’eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée » et l’hôtel a été évacué, a indiqué un porte-parole des pompiers. Une centaine de membres des forces de secours étaient sur place. La police utilisait des chiens pour retrouver éventuellement des personnes sous les débris.

Die @Berliner_Fw und wir sind in #Mitte im #Einsatz, da dort aus einem Aquarium eines Hotels massiv Wasser austritt. Es fließt auf die Straße.



Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig.



Weitere Informationen folgen.



^tsm https://t.co/VKoheR8wqc — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 16, 2022

1 500 poissons tropicaux

Des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, envoyées apparemment par des résidents de l’hôtel, montraient l’aquarium détruit en grande partie, avec des gros débris de verre éparpillés et de l’eau qui continuait de s’écouler. Il ne reste rien de l’immense réservoir qui contenait plus d’un million de litres d’eau et quelque 1 500 poissons tropicaux.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Si l’incident s’était produit une heure plus tard, nous aurions sans doute dû déplorer «de terribles pertes humaines», a déclaré Franziska Giffey, la maire de Berlin. Les 1500 poissons eux n’ont pas pu être sauvés, a-t-elle dit.