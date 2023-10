Benyamin Nétanyahou: « Tout membre du Hamas est un homme mort »

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a averti que son pays était passé à l’offensive contre le Hamas, faisant une comparaison avec Daesh (l’État islamique) et affirmant la volonté de le “détruire”. Cette déclaration survient lors d’une allocution commune avec son cabinet de guerre nouvellement constitué.

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a annoncé que son pays était “passé à l’offensive” contre le Hamas, le mouvement islamiste palestinien. Lors d’une allocution solennelle tenue aux côtés des membres de son cabinet de guerre nouvellement formé, Netanyahu a averti que “tout membre du Hamas est un homme mort”. Il a également fait une comparaison audacieuse en qualifiant le Hamas de “Daesh” (l’État islamique) et a affirmé la détermination d’Israël à “les écraser et les détruire”, évoquant une approche impitoyable.

Ces commentaires interviennent dans un contexte d’escalade continue des tensions entre Israël et le Hamas, marquées par des attaques de roquettes et des affrontements meurtriers.

- Publicité-

L’escalade des hostilités soulève des inquiétudes quant à la sécurité et à la stabilité dans la région, tandis que les appels à un cessez-le-feu et à la négociation se multiplient sur la scène internationale. La situation actuelle exige une attention accrue de la part de la communauté internationale pour prévenir une escalade encore plus dangereuse du conflit.