Bénin : Boni Yayi aurait « volontiers accordé ses bénédictions » à la candidature de Wadagni

À quelques jours du démarrage officiel de la campagne pour l’élection présidentielle béninoise du 12 avril 2026, Romuald Wadagni, candidat désigné de la mouvance présidentielle, affirme avoir reçu les « bénédictions » de Thomas Boni Yayi, figure majeure de l’opposition au Bénin.

C’est du moins ce qu’il a confié dans un entretien accordé à un média panafricain et rapporté par Africaho.



Alors que la campagne s’ouvre le 27 mars 2026, selon le calendrier électoral en vigueur, Romuald Wadagni a expliqué qu’il s’était rapproché de plusieurs personnalités influentes du pays après sa désignation comme candidat unique de la majorité présidentielle. Parmi elles, il cite l’ancien chef de l’État Boni Yayi, avec qui il dit avoir eu un échange au cours duquel il a sollicité ses « bénédictions » pour sa trajectoire politique.

« Je suis allé lui rendre visite dès ma désignation comme candidat pour recueillir ses bénédictions, qu’il m’a volontiers accordées », a déclaré Wadagni.



L’article souligne que ce geste n’a pas été présenté comme un soutien formel à la candidature du ministre de l’Économie et des Finances, mais plutôt comme une marque de respect et une ouverture de dialogue entre protagonistes de la scène politique béninoise.



Romuald Wadagni, ancien ministre de l’Économie et des Finances et candidat porté par les partis de la mouvance présidentielle pour la présidentielle d’avril, figure parmi les deux duos validés pour le scrutin, aux côtés du ticket conduit par Paul Hounkpè.

Considéré comme le favori de cette course pour l’élection présidentielle, Romuald Wadagni travail à rallier à sa cause les grandes figures politiques du pays. Si pour beaucoup, le seul enjeu de cette élection est le taux de participation, le candidat de la mouvance affirme prendre au sérieux son challenger.