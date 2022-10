Bénin: Wilfried Houngbédji explique ce qui pourrait changer avec la création de Celtiis

Le gouvernement est revenu de plein pieds dans le secteur de la téléphonie mobile pour le bien des consommateurs. C’est du moins ce qu’il ressort des explications de Léandre Wilfried Houngbédji, en marge de son point de presse du conseil des ministres du mercredi 26 Octobre 2022.

Le secteur de la téléphonie mobile s’est étendu à trois réseaux avec la création de Celtiis, le nouvel opérateur mobile de la société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) qui a lancé ses services il y a quelques jours.

Selon le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, en créant le réseau mobile Celtiis, le gouvernement veut jouer un rôle moteur dans le secteur qui fonctionne jusque-là dans un duopole entre MOOV-AFRICA et MTN-BENIN. Les services proposés par ces deux acteurs ne rencontrent pas toujours la satisfaction des consommateurs d’où des plaintes récurrentes, indique le porte-parole du gouvernement ce mercredi.

Cependant, bien que le rôle de Celtiis n’est pas de concurrencer les deux opérateurs privés, précise le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, sa venue sur le marché aura tout au moins l’effet de les contraindre à plus d’effort pour la satisfaction optimale des consommateurs. Pour le secrétaire général adjoint du gouvernement, MOOV-AFRICA et MTN – BENIN emploient des béninois et contribuent au renflouement de la caisse de l’Etat et il ne s’agira pas de leur » livrer une concurrence déloyale » ou de les affaiblir; car indique-t-il, l’Etat à lui seul ne saurait employer tout le monde donc « on protège bien leurs entreprises que nous protégeons l’intérêt de l’ensemble« , a conclu Wilfried Houngbédji.

Celtiis, une marque globale qui se décline sur trois volets

Conformément à son statut d’opérateur global présent sur tous les segments du marché (fixe, haut débit fixe , mobile, mobile money, B2B, infrastructures, activités gros, services FAI) Celtiis est une plateforme de marque globale qui se décline sur trois volets.

Il s’agit de la marque ombrelle Celtiis qui couvrira le volet commercial mobile et fixe, la marque Celtiis cash qui couvrira le volet mobile money et Celtiis business qui couvrira les volets business pour les entreprises et services de l’Etat.

A noter que Celtiis est le nom d’un arbre géant, robuste , plein de vertus, présent dans le patrimoine forestier du Bénin mais aussi en Afrique et au-delà, traduisant l’enracinement local du Bénin, son ouverture au monde et son ambition de devenir un champion national de référence ; catalyseur de l’écosystème numérique au Bénin.