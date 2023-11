BENIN WEB TV recrute: postulez pour les 5 postes disponibles

- Advertisement -

BENIN WEB TV est à la recherche de deux journalistes expérimentés, de deux journalistes stagiaires et d’un monteur vidéo pour compléter son équipe dynamique et passionnée.

Si vous êtes un professionnel talentueux, motivé et passionné par l’information et surtout par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, alors, ceci vous concerne.

Postes disponibles :

Deux postes de journalistes : Vous serez responsables de la recherche, de la rédaction et de la publication d’articles et de reportages dans différents domaines d’actualité. Vous devez avoir une excellente maîtrise de la langue française, une solide capacité de recherche et de rédaction, ainsi qu’une connaissance des règles journalistiques.

2- Deux postes de journalistes stagiaires : Vous participerez activement à la collecte d’informations et à la rédaction d’articles sous la supervision de notre équipe de journalistes expérimentés. Cette opportunité vous permettra de perfectionner vos compétences en journalisme et d’acquérir une précieuse expérience de terrain.

3- Un poste de monteur vidéo : Vous serez chargé du montage et de la production de vidéos de haute qualité pour nos différents supports de diffusion. Vous devez maîtriser les logiciels de montage vidéo, avoir une sensibilité artistique et être en mesure de créer des vidéos engageantes et captivantes avec les nouvelles technologies.

Profil recherché :

Une solide expérience dans le domaine du journalisme pour les postes de journalistes et de monteur vidéo.

De bonnes capacités de rédaction et de recherche.

Une curiosité et une ouverture d’esprit sur les sujets d’actualité.

Une aptitude à travailler en équipe, en respectant les délais et les consignes.

Une connaissance du paysage médiatique actuel et des nouvelles technologies de l’information est un plus.

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes, veuillez envoyer votre curriculum vitae, une lettre de motivation et éventuellement des exemples de travaux antérieurs à l’adresse suivante : [email protected]

BENIN WEB TV est fier de promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi et encourage les candidatures de toutes les personnes qualifiées, indépendamment de leur origine ethnique, de leur religion, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Rejoignez notre équipe et contribuez à façonner l’avenir de l’information au Bénin !

Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

Date limite de candidature : 19 novembre 2023