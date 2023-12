Benin Web TV lance b-Fans.com, la plateforme dédiée aux créateurs de contenus

Benin Web TV, premier média le mieux suivis au Bénin, a procédé ce samedi au lancement de b-Fans, une plateforme révolutionnaire dédiée aux créateurs de contenu africains. Cette initiative est mue par la recherche de moyen de valorisation et la monétisation de la créativité africaine.

Accessible via ce lien, b-Fans se positionne comme une plateforme innovante, offrant aux créateurs de contenus africains, un espace pour partager leurs œuvres, allant des arts visuels et performances musicales à l’éducation et autres formes d’expression créative. Ce lancement est une réponse aux besoins croissants de moyens de production et de diffusion adaptés aux spécificités du continent africain.

Un Modèle Économique Avantageux

La plateforme permet aux créateurs de fixer leurs propres tarifs d’abonnement et d’engranger des revenus directs via des pourboires et des messages payants. Cette approche offre une nouvelle opportunité pour les artistes, éducateurs et autres talents créatifs africains pour atteindre l’autonomie financière.

Modèle économique de b-Fans

Benin Web TV a conçu b-Fans en tenant compte des particularités économiques et culturelles de l’Afrique. Des options de paiement flexibles aux fonctionnalités adaptées aux réalités du continent, la plateforme est pensée pour mettre en lumière et soutenir efficacement les créateurs africains.

Aussi, le lancement de b-Fans est une évolution majeure pour la diversité culturelle et la représentation africaine dans l’espace numérique. La plateforme offre une tribune privilégiée pour les narrations africaines, contribuant à renforcer l’identité culturelle et la présence du continent sur la scène internationale.