Bénin vs Sénégal: « On a joué ce match, en sachant qu’il y a eu des victimes… », Adénon

Le capitaine des Guépards, Khaled Adénon a réagi au drame survenu au stade Général Mathieu Kérékou peu avant le démarrage du match Bénin vs Sénégal.

Dans une interview accordée à Bip fm, Khaled Adénon a exprimé sa douleur face à ce qui est arrivé. Selon ses dires, les Guépards sont montés sur le terrain le cœur meurtri.

On avait un match à jouer. On ne pouvait pas faire marche arrière. On a joué ce match, en sachant qu’il y a eu des victimes au stade. ça été très difficile pour tout le monde, même les sénégalais.

Khaled Adénon