Bénin vs Sénégal: communiqué laconique de la FBF sur le drame survenu

Le Bénin est en deuil depuis la soirée du samedi 17 juin 2023. Au moins deux supporters sont passés de vie à trépas dans une bousculade survenue au stade Général Mathieu Kérékou dans le cadre du match Bénin vs Sénégal.

Près de 24 heures après le drame, la Fédération béninoise de football (FBF) a pondu un communiqué laconique, sans aucun détail sur ce qui s’est passé. Ce qui est constant, qu’à travers ce communiqué signé pour ordre par le Secrétaire Général Claude Paqui, la FBF reconnaît qu’il y a eu « décès de supporters au cours du match Bénin vs Sénégal ».

Comment les décès sont survenus ? Aucune réponse à cette question, mais la FBF parle de responsabilités à situer et présente ses condoléances. « En attendant que les responsabilités ne soient situées, je voudrais présenter, au nom du Comité exécutif, des acteurs du football et en mon nom propre, les condoléances les plus attristées aux familles éplorées », lit-on dans le communiqué.

Pour rappel, plusieurs sources ont rapporté qu’il y a eu au moins deux morts dans ce drame. Plus de 30 victimes ont été enregistrées. Certaines ont été prises en charge sur place, mais d’autres ont été évacuées selon la gravité des cas.