Bénin – Vol d’énergie électrique: 5 ans de prison requis contre un propriétaire et deux agents de la SBEE
Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis, lundi 2 mars 2026, des peines d’emprisonnement contre plusieurs personnes poursuivies pour vol d’énergie électrique, dont un propriétaire et deux agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), a rapporté Banouto.
Selon les éléments présentés à l’audience, ces prévenus sont accusés d’avoir participé à des manipulations illégales de compteurs et d’avoir ainsi privé la SBEE de recettes substantielles, au préjudice de l’entreprise d’État.
Le ministère public, représenté à la barre, a demandé à la juridiction spéciale de prononcer une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre du propriétaire, ainsi que des sanctions similaires pour les deux agents mis en cause pour leur rôle présumé dans ces infractions.
Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis, lundi 2 mars 2026, des peines d’emprisonnement contre plusieurs personnes poursuivies pour vol d’énergie électrique, dont un propriétaire et deux agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), a rapporté Banouto.
Selon les éléments présentés à l’audience, ces prévenus sont accusés d’avoir participé à des manipulations illégales de compteurs et d’avoir ainsi privé la SBEE de recettes substantielles, au préjudice de l’entreprise d’État.
Le ministère public, représenté à la barre, a demandé à la juridiction spéciale de prononcer une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre du propriétaire, ainsi que des sanctions similaires pour les deux agents mis en cause pour leur rôle présumé dans ces infractions.
En plus de l’emprisonnement, des amendes et des mesures de réparation à la SBEE ont été prononcées pour compenser les pertes causées par ces actes frauduleux.
Les débats se sont concentrés sur la preuve des faits et la gravité de l’atteinte portée aux ressources électriques de la SBEE, l’une des principales entreprises publiques du pays. Le dossier a été renvoyé en mis en délibéré.