Bénin: voici les critères à remplir pour être membre du cabinet d’un maire UP-R

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), principale formation politique du pays a publié une directive interne définissant les conditions à remplir pour être nommé membre de cabinet d’un maire issu de ses rangs.

Cette note, rendue publique le 11 mars 2026, vise à encadrer la constitution des équipes municipales dans les collectivités où le parti détient la majorité.



Signée par le secrétaire général de l’UP-R, Gérard Gbénonchi, la directive met l’accent sur trois axes essentiels : compétence administrative, engagement politique et représentativité.

Elle rappelle que les cabinets municipaux ne doivent pas être composés de simples proches ou connaissances, mais de collaborateurs qui allient une expérience professionnelle avérée à un engagement militant au sein du parti.



L’une des innovations de ce mécanisme est l’instauration d’une validation interne : les propositions de nomination formulées par un maire doivent être soumises, avant signature, à l’avis du bureau de la section locale du parti, élargi aux élus et anciens élus de la commune.

À défaut d’objections formelles, la nomination peut être officialisée par arrêté municipal, avec obligation d’information de la direction politique du parti.



La directive prévoit également qu’en cas de désaccord ou de contestation, celle-ci soit formulée par écrit et motivée, avec arbitrage assuré par la haute direction politique de l’UP-R afin d’éviter tout blocage dans la mise en place des équipes municipales. Une exception est toutefois prévue : la nomination du secrétaire particulier du maire ne peut faire l’objet d’aucune objection interne.



Cette initiative traduit la volonté de l’UP-R de professionnaliser davantage la gouvernance territoriale qu’elle exerce et de renforcer la cohérence entre l’action politique du parti et la gestion des communes.