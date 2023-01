Bénin: voici le verdict de la Criet dans le dossier « Tiens Ds Com »

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rendu son délibéré sur le dossier « Tiens Ds Com ». Le verdict est tombé ce mardi 24 janvier 2023.

Les personnes interpellées et déposées en prison dans le dossier « Tiens Ds Com » ont été finalement jugées pour « publicité mensongère », alors qu’ils étaient poursuivis pour « escroquerie avec appel public à l’épargne et blanchiment de capitaux ». Sur les 10 personnes en détention provisoire, c’est seulement deux qui ont été ont écopé d’une peine privative de liberté. Selon « La Voix de la Justice », les huit autres prévenus ont été purement et simplement relaxés.

Les deux mis en cause condamnés ont écopé chacun de 12 mois de prison, dont 6 assortis de sursis. En détention provisoire depuis le 29 juillet 2022, ils devraient sortir dans quelques jours.

Pour rappel, la Police républicaine est intervenue au siège de la structure Tiens Ds Com à Cotonou suite à de nombreuses dénonciations. 10 personnes avaient été interpellées en absence de leur patron Evrard S., dont l’épouse fait partie des personnes condamnées.