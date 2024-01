Bénin- Vodun Days: Paul Hounkpè satisfait de l’initiative mais exige de facture

- Publicité-

L’ancien ministre de la culture de Boni Yayi, Paul Hounkpè a une impression très positive du festival Vodun Days qui a eu lieu le 9 et le 10 Janvier 2024 à Ouidah. Cependant, l’opposant exige des communications sur le coût supporté par le contribuable pour cette activité culturelle et cultuelle.

Pour le secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergeant, il est normal que dans un élan panafricaniste nous accordions d’importance à nos valeurs. « Et le Vodun reste notre identité et tout ce qui a autour mérite d’être entretenu et célébrer. Je crois que nous devons féliciter le pouvoir pour l’initiative et féliciter tous les acteurs qui ont œuvré à son bon achèvement« , a confié l’opposant.

A croire l’acteur politique, dans le Vodun nous pouvons rechercher plusieurs solutions à nos problèmes.

Il s’agit à le croire, de nos problèmes environnementaux, sociaux, éducatifs, économiques … « Il y a suffisamment d’atouts dans nos religions endogènes. Je crois que nous avons été trop tournés vers l’Occident et les autres colons qui ont suivi. Nous avons eu peur d’avoir un regard tourné vers ce patrimoine depuis très longtemps, ce qui est une grave erreur« , a indiqué l’acteur politique.



Pour Paul Hounkpè, nous avons beaucoup à y tirer surtout du point de vue économique de cette célébration. Il souhaite donc qu’on tienne compte des remarques pour améliorer les éditions à venir.

« Je crois que quand c’est bon il faut le dire sans hypocrisie. Moi, je pense qu’en dehors de la facture pour les finances publiques que nous ne connaissons pas, nous pouvons dire oui pour les acteurs extérieurs que nous sommes, c’est assez positif et il faut véritablement compter là-dessus pour drainer des devises et pour faire venir suffisamment de gens chez nous. Mais au même moment il est nécessaire qu’on invite nos compatriotes à une prise de conscience« , a-t-il indiqué.