Bénin : Victor Dassi Adossou reconduit à la tête de la Cour Suprême

Le Président de la République, Patrice Talon a reconduit Victor Dassi Adossou à la tête de la Cour Suprême du Bénin, officialisant son second mandat à la tête de l’institution.

Au Bénin, le magistrat Victor Dassi Adossou a été officiellement reconduit à la tête de la Cour Suprême. Cette décision, prise en Conseil des ministres ce mercredi 04 mars 2026, marque le début de son second mandat à la présidence de la plus haute juridiction administrative et judiciaire du pays.

Nommé pour la première fois le 10 mars 2021 en Conseil des ministres, Victor Dassi Adossou avait succédé à Ousmane Batoko. Il avait prêté serment le 25 mars 2021 devant le Président de la République, qui préside également le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Cette reconduction est perçue comme une reconnaissance de son travail et de son bilan durant ces cinq premières années, période au cours de laquelle la Cour Suprême a continué de jouer son rôle central dans le contrôle de la légalité des actes de l’État et dans la protection des droits des citoyens.