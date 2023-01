Bénin – Vente de parcelles à plusieurs acquéreurs à Tognin: Claude Azonwakin jugé ce vendredi

En prison depuis le 22 Décembre 2022 dans une affaire de vente multiple de parcelles et d’abus de confiance, Claude Azowankin sera jugé ce vendredi 13 Janvier.

L’homme d’affaire Claude Azonwakin est poursuivi dans une affaire foncière. Interpellé par la police, il est placé sous mandat de dépôt depuis le 22 Décembre dernier après avoir été auditionné par le procureur de la République. Son procès s’ouvre ce vendredi 13 Janvier 2023.

Selon les informations de « Le Potentiel », Claude Azonwakin aurait vendu à un acquéreur des parcelles sis à Togbin dans la Commune d’Abomey-Calavi. Le montant perçu dans cette transaction financière est estimé à 120 Millions de francs cfa.

Mais plus d’un an après avoir payé les 120 Millions de francs cfa, l’acquéreur n’est jamais entré en possession des parcelles. Mieux, le domaine acheté ferait objet de litige devant les juridictions. Pour ne pas perdre son argent, l’acquéreur a porté plainte et le vendeur interpellé et placé sous mandat de dépôt.

A l’audience de ce vendredi 13 Janvier qui se tient au tribunal d’instance d’Abomey Calavi, l’homme d’affaire poursuivi pour abus de confiance et escroquerie sera fixé sur son sort ou verra son dossier transféré devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Rappelons qu’en plus de son statut d’opérateur économique, Claude Azowakin est acteur politique membre du parti FCBE.