Benin – Vente à la sauvette: des amendes requises contre des revendeurs arrêtés à Dantokpa

Le ministère public du parquet de Cotonou a requis une amende de 15.000 francs cfa contre les 33 revendeurs à la sauvette arrêtés en Avril 2023 et mis en liberté provisoire après payement d’une caution de 15.000 francs cfa.

Le tribunal de première instance de Cotonou a examiné mardi 27 Juin 2023 le dossier des 33 revendeurs à la sauvette arrêtés à Dantokpa, déposés en prison puis mise en liberté provisoire le 18 Juin après payement d’une caution de 15.000 francs cfa.

Au cours de l’audience du mardi, le ministère public dans ses réquisitions a demandé au tribunal de condamner les mis en cause au payement d’une amende de 15.000 francs cfa. Une demande attaquée par les avocats des mis en cause qui ont demandé au principal le relax pur et simple des mis en cause pour infraction non constituée et d’ordonner la restitution des 15.000 francs de caution à chacun d’eux. Au subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de condamner chacun à une amende de 10.000 francs cfa et de leur restituer la somme de 5000 FCFA. Après avoir écouté les différentes parties, le juge a renvoyé le délibéré au 25 Juillet 2023.

