Bénin: l’ex DG FNDA, Valère Houssou sera jugé à la session criminelle de la Criet

L’ancien Directeur du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), Valère Houssou, a été mis en accusation et sera jugé à la session criminelle.

Rebondissement dans le dossier FNDA. L’ancien Directeur général de la structure et ses co-accusés devront attendre la prochaine session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour être fixés sur leur sort. Selon Bip radio, les intéressés ont été mis en accusation vendredi dernier.

Valère Houssou et plusieurs de ses ex-collaborateurs sont poursuivis dans ce dossier. Ils sont accusés d’abus de fonction et de corruption active dans les marchés publics. Les malversations financières ont été révélées par un rapport d’investigations présenté en Conseil des ministres par le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Le dossier remonte à octobre 2022. Interpellé, gardé à vue et placé sous mandat de dépôt, Valère Houssou a perdu son poste de DG/FNDA dans la foulée. Il a été limogé et remplacé par un nouveau Directeur général.

Le FNDA est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP). Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) est, en outre, régi par toutes autres dispositions réglementaires et lois en vigueur dans le secteur agricole.