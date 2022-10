Bénin – Vaccination contre la poliomyélite: les clarifications du gouvernement suite à la polémique

Le ministre de la santé publique, Benjamin Hounkpatin est monté au créneau ce lundi 24 Octobre 2022 pour apporter des réponses « aux alertes mensongères » au sujet de la qualité douteuse des vaccins administrés aux enfants dans le cadre de la campagne de vaccination.

Quelques jours après le lancement par le gouvernement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, des voix se sont élevées pour dénoncer la qualité douteuse des vaccins administrés aux enfants. Pour rassurer les parents des bénéficiaires de ces vaccins, le ministre Benjamin Hounkpatin a apporté ce lundi des clarifications.

Selon l’autorité, un contrôle scrupuleux de la qualité des vaccins est fait avant toute utilisation et des mesures rigoureuses sont prises pour le respect de la chaîne du froid à tous les niveaux. « Les vaccins utilisés sont donc sûrs et efficaces et les agents vaccinateurs sont formés à leur utilisation », a indiqué le ministre de la santé.

A l’en croire, aucun enfant n’a été vacciné avec des vaccins périmés, contrairement aux propos démobilisateurs qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux ; – tous les enfants ayant présenté des manifestations indésirables sont gratuitement pris en charge dans les formations sanitaires publiques, a rassuré l’autorité.

En ce qui concerne les cas de décès survenus, a poursuivi le ministre Benjamin Hounkpatin, je rassure que les recherches sont en cours pour déterminer si, éventuellement, ils sont en lien direct avec la vaccination. Mais déjà je voudrais, au nom du Gouvernement, exprimer toute ma compassion aux familles de tous ces enfants.

Les mesures du gouvernement face aux cas de complication…

Dans sa déclaration, le ministre de la santé publique a fait savoir que pour la campagne planifiée du 14 au 16 octobre 2022, toutes les mesures de sécurité requises ont été observées.

Nonobstant ces mesures, des manifestations indésirables ont été recensées chez certains enfants dès la première journée de cette campagne, grâce à la réactivité du système de surveillance. La gravité de certains cas a conduit le Gouvernement à prendre par précaution les mesures ci-après :

la restriction de l’administration du vaccin à certaines cibles en dépit des recommandations internationales ;

la suspension de la campagne à la fin du deuxième jour ;

la saisine en urgence des comités des experts au niveau national et international pour l’analyse des cas de manifestations adverses post immunisation enregistrés et la recherche d’un lien éventuel avec le vaccin utilisé ;

la sollicitation d’une contre-expertise internationale pour le contrôle de qualité des lots de vaccins utilisés.