Bénin – UPMB: la nouvelle équipe de Zakiath Latoundji installée

Élu le jeudi 1er septembre dernier, le nouveau bureau de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) dirigé par Zakiath Latoundji, a été installé ce lundi.

L’Union des Professionnels des Médias du Bénin a désormais un nouveau bureau pour conduire la 7e mandature. Elus au cours de la dernière Assemblée générale élective de l’Union, Zakiath Latoundji et ses collaborateurs ont officiellement pris service.

Réélue dans une ambiance électrique, Zakiath Latoundji place son second mandat sous le signe de la cohésion. « Après l’élection de renouvellement des instances dirigeantes de l’UPMB, s’ouvre une nouvelle ère de renforcement de la confraternité dans un élan de leadership et de recherche permanente des voies et moyens pour redorer le blason de l’Union », a-t-elle déclaré.

« Au cours de la 7ème mandature, nous nous emploierons, dans une démarche participative, à mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour une bonne opérationnalisation des actions », a ajouté la présidente de l’UPMB.

La réélection de Zakiath Latoundji contestée par ses challengers

Dans le cadre du renouvellement du bureau dirigeant de l’UPMB, trois listes étaient en compétition. Zakiath Latoundji et son équipe affrontait celles de Josué Mehouénou et de Fortuné Sossa. Ces derniers contestent l’issue de l’Assemblée générale élective. Pour les deux challengers de Zakiath Latoundji, « il n’y a jamais eu élection ».

Au lendemain de l’Assemblée générale, l’équipe de Josué Mehouénou a dénoncé « un scénario indigne d’une corporation comme celle de la presse ». « La Coalition Dynamisons l’Union demande à l’opinion publique nationale et internationale de constater qu’aucune élection n’a été faite ce jeudi 1er septembre 2022 au cours de cette assemblée générale », a-t-elle insisté.