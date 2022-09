Bénin: une vingtaine d’officiers supérieurs de la police redéployés

Le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya a procédé au redéploiement d’une vingtaine d’officiers supérieurs de la police à différents postes.

Par décision N°2002/1621/DGPR/DRH/SPR/SA du 31 Août 2022 portant redéploiement et nomination de 20 officiers supérieurs de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya a envoyé plusieurs de ses éléments à certains postes de responsabilité.

Ces officiers supérieurs de la police républicaine doivent prendre service au plus tard le jeudi 08 Septembre 2022. La décision N°2002/1621/DGPR/DRH/SPR/SA du 31 Août 2022 portant redéploiement et nomination de 20 officiers supérieurs de la police républicaine tient lieu de notification et abroge toute disposition antérieure.

Liste des officiers redéployés…