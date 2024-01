Bénin: une usine de fabrication de liqueurs frelatées démantelée à Pahou

- Publicité-

En fin du weekend dernier, la police républicaine a démantelé un réseau de fabriquant de liqueurs impropres à la consommation.

Le commissariat de l’arrondissement de Pahou affirme avoir découvert un réseau de producteurs de boissons contrefaites dans le département de l’Atlantique. Selon leurs déclarations, c’était le vendredi 05 janvier 2024, suite à des informations, que les forces de l’ordre ont effectué une descente dans le village de Houndjava.

Sur le terrain, la police républicaine a découvert une habitation constituée de cinq (05) pièces, transformée en une usine de fabrication de liqueurs frelatées.

Lors de cette opération, deux individus ont été appréhendés. Une fouille attentive des lieux a conduit à la découverte et à la confiscation de plusieurs bouteilles, certaines vides et d’autres remplies de boissons alcoolisées prêtes à être mises en consommation sur le marché.

Une enquête a été immédiatement lancée, et les recherches se poursuivent pour identifier et appréhender tous les membres du réseau, ainsi que pour démanteler tous les lieux de stockage disséminés dans le département de l’Atlantique et éventuellement dans d’autres départements.