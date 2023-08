Bénin: une soixantaine d’agents de police radiés de la fonction publique

Au Bénin, 61 fonctionnaires de la police républicaine sont en cessation de travail, ils ont été radiés de la fonction publique pour absence illégale au poste.

Une soixantaine agents de la police républicaine ont perdu leur statut de fonctionnaire de l’Etat. Ils ont été radiés du corps des brigadiers à travers un arrêté interministériel pris par les ministres Romuald Wadagni de l’économie et des Finances et Alassane Séidou de l’intérieur.

Cette décision a été prise en application des dispositions de l’article 165 de la loi n 2017-42 du 02 juillet 2018, portant statut des personnels de la Police républicaine et de l’article 164 de la loi n° 2020 16 du 03 juillet 2020, portant statut spécial des personnels de la Police républicaine.

Selon l’arrêté interministériel, il est reproché aux mis en cause, des absences non justifiées de leur unité pour une durée de 30 jours ou pour une durée cumulée de plus de quinze jours sur une période d’un an.

Liste ddes agents radiés

23. SOGLO José T. Nirina

24. SOUNOU GOUNOU KORA Yarou Ousm 25. HINNAGBO M sen Espérance

26. ASSOUMA Shadou

27. TACHE KIWAN Ludger Steeve

28. HOUNDETON Sonagnon Spéro Oswald 29. FOUSSENI Kamanou Dine

30. ADEOSSI Isaac Nivard

31. SOGBOSSI coovi Sylvain

32. HOUNGUEVOU Yves

33. BOKO S. Marielle Fleurie

34. HOUNTON Mahutondji Finagnon Achille René B.

35. AGBADJOUMON Kodjo Gislain E.

36. BIO IDRISSOU Arnauld

37. GBOESSI Houessou Teddy Mich

38. MIGAN Ahossi C. Gilbert

39. SEKO SOUNON Boiraï

40. ALLOTCHEHOU Cocou Clément

41. MAHOUGBE Daniel

42. HOUESSOU Palnes Patrick

43. GNACADJA Enock Rubens Fréjus Mahutondji

44. BIDOGOUN Armand Bellero

45. HOUANGUIA Kouessi Menzel

46. Bonou Sègla Donatien

47. DOHA Nicéphore

48. ASSOGBA Vidjannagni Noël

49. KOUNOU Sègbégnon Honoré

50. HOUE-NOU Rodrigue

51. BOURAIMA Ismaila

52. DJOUMONLO Yématin Isidore

53. ALI Issolapa Paul

54. SOGLO Lucien Philippe

55. HOUNTON Etienne Jean Mahoumèvo

56. DAVO Geofroy

57. BAH-AGBAN LAFIA Gounou

58. ALLOZOUNHOUE Chalum Piveto

59. KPALETE Messanh Rock

60. AIDODE Armand

61. M’po N’tcha Datonga Toussaint