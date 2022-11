Bénin: une position des forces armées attaquée ce mercredi à Karimama

Des individus armés non identifiés ont encore signalé leur présence à Karimama. Ils ont tenté d’attaquer une position des forces armées béninoise dans la localité de de Kangara.

Une attaque d’une position des forces armées béninoises est signalée dans la matinée de ce mercredi 30 Novembre 2022. Selon les informations rapportées par « 24haubénin », des individus armés ont tenté d’attaquer une position de l’armée béninoise à Kangara dans la Commune de Karimama quand ils se sont heurtés à la résistance des soldats béninois qui sécurisent la zone.

Pendant plus d’une demie heure d’horloge, il y a eu des échanges de tirs entre les assaillants et les forces armées béninoises. Face à la détermination des soldats béninois, les assaillants ont replié. Mais l’échange de tirs aurait fait un mort et des blessés dans le rang de l’armée béninoise.

Pour l’heure, on ne sait pas s’il y a eu de décès du côté des assaillants. Après le retrait des assaillants, l’armée a entamé une opération de ratissage pour dénicher ces individus armés non identifiés. Pour l’heure, aucune source officielle ne s’est encore prononcée sur le bilan de cette nouvelle attaque dont la Commune de Karimama vient d’être la cible.