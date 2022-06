Bénin: une pharmacie fermée pour pénurie de stocks de médicaments vitaux

« Cette pharmacie est provisoirement fermée pour non respect des textes en vigueur », c’est l’inscription que porte la banderole affichée sur le bâtiment d’une pharmacie à Zopah. Selon le quotidien « Le Matinal », l’officine n’était plus en mesure de rendre disponible les produits de santé de première nécessité.

Au Bénin, l’agence béninoise de régulation pharmaceutique a procédé à la fermeture, mardi 21 juin 2022, d’une officine de pharmacie dans la Commune d’Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique. Selon les informations de « Le Matinal », cette mesure est appliquée à cause des pénuries des stocks de médicaments vitaux de l’officine.

Sur une banderole de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp) affichée sur le bâtiment de ladite officine, on pouvait lire « Cette pharmacie est provisoirement fermée pour non respect des textes en vigueur ». « L’officine en cause n’arrivait plus à rendre disponibles les produits de santé de première nécessité » rapporte le quotidien « Le Matinal » qui précise que cette fermeture a été effectuée par les autorités de la structure nationale de régulation pharmaceutique, suite à une descente, lundi 20 juin, pour constater les faits.

Des officines déjà fermées pour « non respect de la réglementation »

Le Jeudi 20 Janvier 2022, l’agence béninoise de régulation pharmaceutique (ABRP) avait déjà procédé à la fermeture de plus d’une dizaine de pharmacies à Cotonou pour au moins 48 heures pour non respect de la réglementation. La cause était l’absence d’un « pharmacien titulaire dans ces officines » car « la présence physique et régulière » d’un pharmacien titulaire était obligatoire.

Egalement en juillet 2021, une pharmacie avait été fermée pendant 72 heures dans la commune de Sèmè-Podji, pour non-respect des tours de garde établis. Selon l’information rapportée sur le site gouvernemental, la décision de suspension a été prise après plusieurs mises en demeure de la pharmacie.