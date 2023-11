Bénin: une mère et son bébé décèdent dans un accident de la route à Kandi

- Publicité-

Un grave accident de la route s’est produit dans l’après-midi du jeudi 16 Novembre 2023. Le bilan fait état d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

Un bus d’une compagnie de transport en commun est impliqué jeudi 16 Novembre 2023, dans un accident de la route. L’accident a eu lieu entre le bus et un véhicule personnel. Selon les informations, les deux engins allaient dans la même direction quand le bus de transport en commun a percuté le véhicule personnel.

Le bilan de cet accident qui s’est produit à Kandi s’élève à deux morts et d’importants dégâts matériels. Les victimes, une dame et son bébé, n’ont pas survécu au choc provoqué par l’accident. Un drame qui aurait pu être évité si l’observation du code de la route et la courtoisie au volant deviennent des règles qui entrent dans l’habitude des usagers de la route.