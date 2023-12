Bénin: une importante cargaison de faux médicaments saisie à Cotonou

- Publicité-

Mardi 26 décembre 2023, un nombre important de faux médicaments a été saisi par la Police Républicaine lors d’une perquisition à Adjégounlè, le marché noir des faux médicaments au Bénin.

Au Bénin, la guerre contre les faux médicaments continue. Selon l’information publiée sur la page Facebook de la police républicaine, la police a effectué une descente inopinée dans le quartier Adjégounlè (au marché DANTOKPA), réputé être une plaque tournante de vente de faux médicaments au Bénin. Deux grandes boutiques ont été perquisitionnées, et l’opération a permis aux agents de police de saisir une importante cargaison de faux médicaments.

« En attendant la pesée desdits produits, ils sont évalués à trois chargements de camionnettes bâchées. Les propriétaires qui se trouvaient sur les lieux ont été interpellés », rapporte la cellule de communication de la police républicaine. Et de préciser, « Informé, le Procureur de la république, près le tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou, a instruit les spécialistes de l’Office Central de Répression du Trafic illicite des Drogues et précurseurs de poursuivre les investigations et de lui présenter les résultats. »

Depuis 2016, le gouvernement béninois s’est engagé dans la lutte contre les faux médicaments. De 2017 à mars 2023, plus de 420 tonnes de faux médicaments ont été saisis au Bénin, selon les données de l’agence béninoise de régulation pharmaceutique.