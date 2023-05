Bénin: une femme poursuivie pour bastonnade et de confiscation de biens de son mari

- Publicité-

Au Tribunal d’Abomey-Calavi, une femme de 42 ans est poursuivie pour violences conjugales. Son conjoint l’accuse de bastonnade et de confiscation de biens.

Un couple se retrouve devant la justice pour violences conjugales. Dans ce dossier confié au Tribunal d’Abomey-Calavi, c’est l’homme qui est le plaignant. Selon ses dires, il aurait été agressé par sa femme au niveau de ses parties intimes, au point où il n’arrive même plus à s’asseoir.

L’homme a porté plainte pour « coups et blessures volontaires, violences et voie de fait » contre sa femme. Mais ce n’est pas tout. Il a également déclaré avoir été chassé du domicile conjugal et privé de ses biens et documents administratifs.

A la barre, la femme a rejeté les accusations de son conjoint. Le dossier est renvoyé au 16 juin prochain pour continuation.