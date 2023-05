Bénin: une femme perd 33 millions francs CFA dans une cryptomonnaie

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) examine un dossier d’escroquerie via internet. Le mis en cause A.G.A est un comptable et sa victime une femme. Cette dernière a confié avoir investi 33 millions francs CFA par le biais du comptable dans une société de cryptomonnaie.

Convaincue de gagner 100% d’intérêt, une femme a investi 33 millions de francs CFA dans une société de cryptomonnaie en ligne, dénommée Liyeplimal. Malheureusement pour elle, au moment de récupérer ses dus, elle s’est rendu compte que c’était une supercherie. Le retrait n’était plus possible sur la plateforme. Ainsi, elle a non seulement perdu son capital, mais aussi les intérêts supposés que le comptable lui avait miroité.

Dans sa déposition à la Criet, la victime a fait savoir qu’elle a connu le comptable par l’intermédiaire de son médecin traitant. C’est d’ailleurs ce dernier qui lui aurait parlé de cette opportunité dont le comptable serait le canal le plus sûr.

Selon le frère de la dame, qui a aussi investi un peu plus de 3 millions francs CFA, pour les mettre en confiance, le comptable a indiqué que de hautes personnalités du pays ont aussi investi par son biais. Il aurait même montré un journal dans lequel il serait en compagnie d’un ministre de la République pour le compte de Liyeplimal, a rapporté Libre Express.

Le comptable plaide non coupable

Principal accusé dans le dossier, le sieur A.G.A plaide non coupable, mais il reconnaît avoir reçu de l’argent auprès de la dame pour des investissements sur la plateforme de cryptomonnaie. Il s’érige aussi en victime de la société de placement en ligne, pour dit-il, avoir perdu tout son investissement.

Après avoir écouté les différentes parties, le juge a renvoyé le dossier au 10 juillet 2023 pour recevoir les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense.