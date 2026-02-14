Benin Web TV
Bénin: une femme élue à la tête de la Commune de Toffo

La commune de Toffo entre dans une nouvelle phase de sa gouvernance locale avec l’élection d’une femme à la tête de l’exécutif communal.

Edouard Djogbénou
Elections Générales 2026 au Bénin
En effet, à l’issue des travaux du conseil communal, Agbanzé Marguerite a été élue maire, marquant un signal fort en faveur de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques locales.

La nouvelle édile sera épaulée dans l’exercice de ses fonctions par Sinkpota Evariste, élu premier adjoint au maire, et par Gnansounou Valentin, désigné deuxième adjoint au maire.

Ensemble, ils auront la responsabilité de conduire les actions de développement de la commune, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et de répondre aux attentes des populations en matière de gouvernance de proximité.

L’installation de ce nouvel exécutif communal ouvre ainsi une mandature placée sous le signe du renouveau, de la concertation et de l’efficacité, dans un contexte où les défis de développement local exigent rigueur, leadership et sens de l’intérêt général.

À Toffo, l’espoir est désormais porté par une équipe appelée à transformer les engagements en résultats concrets au bénéfice des administrés.

La CCommune de Tori-Bossito a également installé son conseil. Le conseiller communal Cosme Akondé est élu maire pour les 7 prochaines années.

Il ssera assisté par Chincoun Philomene au poste de premier adjoint au maire et de Agbadotin Clément au poste de 2ème adjoint au maire.

