Bénin: une enquête ouverte après la découverte d’un corps sans vie dans un couvent d’Egun-gun à Hêvié

​Un drame mystérieux secoue la communauté de l’arrondissement de Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi, où le corps sans vie d’un homme a été découvert le samedi 27 juin 2026 au sein d’un couvent dédié à la divinité Egun-gun.

Face aux zones d’ombre entourant ce décès, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires ont immédiatement ouvert une enquête approfondie, tandis qu’une autopsie a été ordonnée pour déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle ou d’un acte criminel.

​Après les constatations d’usage, la dépouille a ensuite été extraite du couvent pour être transférée vers la morgue locale, où les experts légistes devront pratiquer l’examen anatomopathologique requis par la justice.

​Selon des témoignages concordants recueillis dans l’entourage du drame, la victime aurait été prise d’un malaise foudroyant juste avant de rendre l’âme. Pour démêler le vrai du faux et lever le voile sur les instants qui ont précédé le drame, les enquêteurs de la police ont déjà entamé une série d’auditions minutieuses auprès de plusieurs personnes présentes sur les lieux ou responsables de la gestion du couvent.

Les conclusions officielles de l’autopsie sont désormais attendues avec impatience par les populations locales pour faire toute la lumière sur cette affaire.