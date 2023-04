Bénin: une délégation de l’ONU reçue à la prison civile d’Akpro-Missérété

Du 13 au 17 mars 2023, une délégation de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a effectué une visite à la prison civile d’Akpro-Missérété. Cette descente sur le terrain a permis à la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme de s’impressionner des conditions de détentions des personnes épinglées pour des faits de terrorisme.

La prison civile d’Akpro-Missérété est l’une des structures phares de la chaîne de lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme violent au Bénin. C’est donc à juste titre qu’elle a reçu la visite des envoyés de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme de l’ONU. Selon Les Pharaons, au cours des échanges entre les deux partis, la mission de l’ONU « a souligné l’importance de la prévention de la radicalisation en prison et de la réinsertion des détenus dans la société ».

D’autres structures impliquées dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ont également reçu la visite de la délégation. Elle s’est rendue à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, au port de Cotonou, au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ainsi que des laboratoires techniques et d’investigation.

- Publicité-

A toute les étapes, le Comité met l’accent sur le respect des droits de l’homme dans la mise en application des stratégie de lutte.