Benin: une dame perd la vie en tombant dans un puits à N’Dali

A Maréborou, une localité de l’arrondissement de Sirarou dans la commune de N’Dali, une jeune dame de 40 ans environ a perdu la vie en tombant dans un puits profond. Son corps découvert le dimanche 2 Juillet a été retiré du puits et remis à sa famille pour inhumation après les formalités d’usage.

Selon le Chef d’arrondissement de Sirarou qui s’est prononcé au micro de SU TII SUA FM, la victime qui est mère de six enfants souffrait des troubles mentaux et était précédemment prise en charge dans le village de Maréborou. Pour l’heure, on ne connait pas les circonstances exactes de ce drame.