Bénin: une buvette ravagée par un violent incendie à Parakou

Un violent incendie a ravagé, dans la soirée du mercredi 18 février 2026, une buvette installée au carrefour Hubert Maga, dans le premier arrondissement de Parakou.

Un violent incendie a ravagé, dans la soirée du mercredi 18 février 2026, une buvette installée au carrefour Hubert Maga, dans le premier arrondissement de Parakou.

Le sinistre selon Fraternité a occasionné d’importants dégâts matériels, sans faire de victime.

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, le feu aurait pris naissance à la suite d’étincelles issues d’un foyer allumé à l’arrière de la buvette.

La structure, essentiellement constituée de paille et de matériaux hautement inflammables, a été rapidement gagnée par les flammes. Plusieurs riverains expliquent que l’incendie, d’abord contenu, s’est propagé en quelques instants, rendant toute tentative de contrôle extrêmement difficile.

Publicité

Les occupants des lieux, appuyés par des témoins, ont tenté de circonscrire le feu avec des moyens rudimentaires. Mais face à la violence des flammes, leurs efforts se sont avérés insuffisants.

En un laps de temps très court, la buvette a été entièrement embrasée, laissant derrière elle un amas de décombres calcinés.

À l’arrivée des éléments de l’Agence béninoise de protection civile, les dégâts matériels étaient déjà considérables.

Sur place, des témoins décrivent une atmosphère de panique, mêlée à la stupeur des riverains impuissants face à l’ampleur du sinistre.

Aucune perte en vie humaine ni blessure n’a toutefois été signalée.