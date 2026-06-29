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Bénin: un tenancier de boutique de transfert d’argent proche de Kemi Séba condamné à 5 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce lundi 29 juin 2026 dans l’affaire opposant le ministère public à un tenancier de boutique de transfert d’argent, présenté comme un proche de l’activiste Kemi Seba.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: un tenancier de boutique de transfert d’argent proche de Kemi Séba condamné à 5 ans de prison
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La juridiction spéciale a prononcé une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre du prévenu après avoir requalifié les charges lourdes qui pesaient initialement sur lui.

​Poursuivi à l’origine pour des faits d’« incitation à la rébellion et escroquerie via internet », le mis en cause a vu sa situation pénale redéfinie par le juge de jugement. La Cour a finalement choisi de requalifier ces infractions en « complicité d’escroquerie via internet », retenant ainsi sa culpabilité dans les mailles de la cybercriminalité.

​Selon les détails de l’accusation portés par le substitut du procureur spécial, et rapportés par le site d’information Banouto, il était reproché au prévenu de servir de passerelle financière pour des cybercriminels en récupérant leur butin. Le magistrat a également fustigé sa collaboration active avec Kemi Seba, ce dernier étant formellement recherché par la justice béninoise.

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