Bénin: un responsable de la SONEB relevé de ses fonctions

Le sieur Phillippe Kouleni n’est plus le directeur des ressources humaines de la société nationale des eaux du Bénin (SONEB). Il a été limogé de ses fonctions par le Directeur général de la structure.

Un responsable de la société nationale des eaux du Bénin (SONEB) a été limogé de ses fonctions par son chef hiérarchique. Il s’agit du directeur des ressources humaines. Selon les informations, il a été limogé de son poste pour légèreté par son directeur général. La décision est intervenue depuis le mardi 21 Juin dernier.

Il faut préciser que la note de service qui notifie le limogeage du désormais ex directeur des ressources humaines de la société nationale des eaux du Bénin (SONEB) n’a pas donné plus de précision sur la cause réelle de ce limogeage.